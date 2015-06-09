В епіцентрі вибуху на нафтобазі знаходилося 30 рятувальників - Турчинов

В епіцентрі потужного вибуху на нафтобазі під Києвом знаходилося 30 рятівників.

Про це під час брифінгу з місція події заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, йдеться у сюжеті "112 Україна".

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"Сьогодні сталася дуже небезпечна ситуація, коли біля восьмої години відбувся вибух достатньо потужної сили, і в епіцентрі вибуха знаходилося 30 рятівників. Шість осіб госпіталізовано, троє - не знайдено", - заявив він.

Також Турчинов зазначив, що зараз відбувається локалізація пожежі, але небезпека поширення вогню все ще залишається.

Як повідомляв УНІАН, вибух на нафтобазі, де вчора спалахнула пожежа, стався сьогодні близько 8-ї ранку. Станом на 7-му ранку горіло 8 із 17 резервуарів з пальним.