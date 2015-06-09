Результати ЗНО показали, що у дітей із сільських шкіл немає доступу до якісної освіти

14:52, 09 червня 2015
Суспільство
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Результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) показали, що діти в сільських школах не отримують належного доступу до якісної освіти.

Фото УНИАН

Про це сказала перший заступник міністра освіти Інна Совсун. "Якщо подивитися на результати зовнішнього незалежного оцінювання дітей із сільської місцевості і дітей з міської місцевості, ми бачимо, що, на жаль, ці діти не отримують доступу до якісної освіти. Тому у законопроекті ("Про освіту") є деякі новації, які стосуються, в тому числі, мережі розвитку закладів освіти, у тому числі – малокомплектних", - зазначила вона.

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Зокрема, за її словами, пропонується норма, згідно з якою початкова освіта повинна здобуватися якомога ближче до місця проживання. "Тому що це дуже маленькі діти, їм важко їздити в інші село чи містечко, і вони повинні навчатися за місцем проживання, наскільки це можливо", - зазначила Інна Совсун.

Що ж до базової школи, яка починається після 6 класу, то, як додала перший заступник міністра освіти, у законопроекті передбачається, що місцеві органи влади повинні забезпечувати проїзд учнів до місця навчання, а в деяких випадках - навіть забезпечувати школярів гуртожитками.

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