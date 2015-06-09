Результати ЗНО показали, що у дітей із сільських шкіл немає доступу до якісної освіти

Про це сказала перший заступник міністра освіти Інна Совсун. "Якщо подивитися на результати зовнішнього незалежного оцінювання дітей із сільської місцевості і дітей з міської місцевості, ми бачимо, що, на жаль, ці діти не отримують доступу до якісної освіти. Тому у законопроекті ("Про освіту") є деякі новації, які стосуються, в тому числі, мережі розвитку закладів освіти, у тому числі – малокомплектних", - зазначила вона.

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Зокрема, за її словами, пропонується норма, згідно з якою початкова освіта повинна здобуватися якомога ближче до місця проживання. "Тому що це дуже маленькі діти, їм важко їздити в інші село чи містечко, і вони повинні навчатися за місцем проживання, наскільки це можливо", - зазначила Інна Совсун.

Що ж до базової школи, яка починається після 6 класу, то, як додала перший заступник міністра освіти, у законопроекті передбачається, що місцеві органи влади повинні забезпечувати проїзд учнів до місця навчання, а в деяких випадках - навіть забезпечувати школярів гуртожитками.