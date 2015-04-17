Міносвіти планує відновити програму "Шкільний автобус" і забезпечити учнів безкоштовними підручниками

Програму «Шкільний автобус» буде відновлено.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Квіт, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Він зазначив, що рік тому через війну було скорочено всі державні проекти. Сьогодні перша програма, яку відновлять – «Шкільний автобус». «Також плануємо повернути кошти на безкоштовні підручники для всіх учнів», - повідомив Квіт.

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Міністр підкреслив, що молодша школа повинна бути розташована біля дому школяра, а старша – надавати якісну освіту. Квіт повідомив, що за 5-6 років кількість учнів зменшилась на третину, а кількість вчителів залишилась така ж сама. Економічно це недоцільно, тому шкільну мережу треба скорочувати, вважає Квіт.

За його словами, якщо в якомусь районі закривається школа, то в цьому ж районі повинна відкритися нова, з хорошим обладнанням, матеріальною базою, якісними вчителями, і транспортом, який зможе доставляти учнів з місцин, де школи було оптимізовано. «Просто закривати школи, не роблячи нічого натомість – це не наш шлях», - наголосив Квіт. Міністр також додав, що на місцях не обов’язково будувати нову школу – є багато шкіл, які треба доукомплектувати.