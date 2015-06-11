На палаючій нафтобазі під Києвом вибухнула ще одна цистерна - ЗМІ

Про це з посиланням на власного кореспондента повідомляє ТСН.ua.

Припускають, що це остання з великих цистерн обсягом 900 кубічних метрів, яка продовжує горіти.

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Інші великі ємності вже вигоріли. Також горять 13 невеликих ємностей обсягом від 40 до 80 кубічних метрів. Від вибуху здійнявся високий стовп полум'я, проте пожежники запевняють, що вогонь контрольований.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазі в с. Крячки Васильківського району Київської області виникла в понеділок, 8 червня. Загорівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів. Вогнем були охоплені 16 резервуарів з 17.

В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих, які перебувають в обласній лікарні столиці, опіковому центрі та лікарні в Василькові.

За фактом загибелі людей під час пожежі МВС порушило справу за ст. 275 Кримінального кодексу. Раніше також повідомлялося про відкриту справу за ст. 273. У МВС вже повідомили, що нафтобаза не була введена в експлуатацію належним чином.