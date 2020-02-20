"Батіг" від влади для "западенців" vs майстерна маніпуляція з електоратом. Що стоїть за панікою навколо коронавірусу на Тернопільщині

Андрій Вацик

На Тернопільщині вже кілька діб триває паніка з приводу можливого приїзду в область групи українців, яких евакуйовують з Китаю. Тривала відсутність офіційної інформації загострила пристрасті.

Блокпост на дорозі, яка веде у санаторій, жителі Микулинців встановили ще в понеділок ввечері, одразу після повідомлень в місцевих ЗМІ про можливий приїзд в санаторій «Медобори» українців з Китаю на карантин. У вівторок ввечері там чергувало вже 300 осіб. Вони не приховували, що збираються перекривати дорогу і не допустити заїзду автобусу з ризикованою делегацією. У середу, під виглядом ремонту, на дорозі в Микулинцях з’явилися ще купи щебеню. Їх легко можна використати для блокування проїзної частини.

Також у середу місцеві депутати зібралися на позачергову сесію. Зважаючи на великий страх серед людей та інтерес до теми коронавірусу, представники усіх політичних сил старалися у сесійній залі показати себе головними поборниками інтересів громади. З заявами про готовність стати поруч на барикадах, про «черговий геноцид» у виконанні «злочинної влади», про порушення конституційних прав, про небажання чути простих людей. Депутати були як ніколи одностайні, емоційні, дехто ефектно заходився в популістичному екстазі. Воно й зрозуміло, адже невідомо, коли ще вдасться так яскраво заробити політичних балів напередодні місцевих виборів, принагідно присадивши критикою рейтинг «зе»-команди.

Голова облдержадміністрації Ігор Сопель на сесії виглядав вкрай блідо. Заспокоїти представників Микулинецької ОТГ йому не вдавалося, навіть попри завіряння, що він не причетний до намірів санаторію прийняти групу з Китаю. Його тези по те, що він, мовляв, нічого не знав про домовленості, викликала недовіру і масові крики «Ганьба!». Читання фраз зі шпаргалки теж не справило на присутніх жодного враження. Врешті, під тиском жителів Микулинець, Сопель запевнив, що він підтримує громаду.

Депутати облради свою підтримку матеріалізували у заяві до керівництва держави, в якій вказали на недопустимість приїзду групи на карантин.

«Тернопільщина – одна з областей України, де навіть немає обласної інфекційної лікарні, а інші медичні заклади не забезпечені необхідним обладнаннями та препаратами і не готові для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус. Ми, депутати Тернопільської облради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області», – заявили депутати.

На позачерговій сесії вони звернули увагу, що під час планових перевірок прискіпуються, буває, до непринципових дрібниць. Натомість в даному випадку представники контролюючих органів були на диво лояльні. Погоджуючи санаторій для карантину, навіть не звернули увагу, що в закладу немає належної каналізації, є нюанси з вентиляцією, відсутні належні закриті бокси на випадок критичної ситуації.

Бажання розв’язати питання обсервації групи з Китаю будь-якою ціною вийшло за межі здорового глузду

Однак бажання розв’язати питання обсервації групи з Китаю будь-якою ціною вийшло за межі здорового глузду. Поза сесійним мікрофоном люди поширювали здогади, що намір розмістити евакуйованих українців на Львівщині чи Тернопільщині є «батогом» від влади за результати голосування на останніх президентських виборах. Ясна річ, що тепер такий «подарунок» жителі цих двох областей обов’язково згадають на виборах місцевих.

До речі, як ще можна маніпулювати наляканими затурканими масами продемонстрували невідомі, які запустили в соцмережі Фейсбук оголошення з номером «Гарячої лінії», куди варто телефонувати для того, щоб був врахований голос проти приїзду українців на карантин. Як згодом виявилося, телефонний номер, вказаний в оголошенні, в цей самий час використовувався в телепрограмі Геннадія Балашова про комуналку. В студії проводили опитування щодо боргів за комунальні послуги, а вказаний в оголошенні номер був відповіддю, що боргів у людини немає.

Хто саме використав паніку на Тернопільщині в таких цілях залишається загадкою. Не виключено, що політтехнологи наразі вдосконалюють різні прийоми й маніпуляції напередодні місцевих виборів, і в такий спосіб просто експериментували.

Андрій Вацик

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