У Миколаєві заборонили продаж алкоголю військовим на час АТО

Як повідомили УНІАН у міськраді, відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради 12 червня.

”Раніше з відповідним клопотанням до міської влади звертався начальник Миколаївського гарнізону, командування 79-ї окремої аеромобільної бригади, а також були численні звернення мешканців міста, які проживають у мікрорайонах, де дислокуються військові частини”, - повідомили у мерії.

Дане рішення тимчасово забороняє суб`єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території міста Миколаєва, здійснювати продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв особам, які належать до числа ЗС України та у разі наявності військової форми одягу та зброї.

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Миколаївському міськуправлінню міліції рекомендовано вжити заходів у межах наданих повноважень для виконання суб`єктами господарювання даного рішення. Командирам військових частин Миколаївського гарнізону мерія рекомендує здійснювати повне використання дисциплінарної влади для наведення порядку, запобігання порушень військової дисципліни, проводити профілактичну роботу з особовим складом військових частин, що дислокуються в районах міста, щодо недопущення перебування у громадських місцях у нетверезому стані.

Пропонується також організувати спільно з міліцією посилене патрулювання у святкові та вихідні дні, щоб, у разі виявлення місць і фактів продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам, які належать до числа ЗС України та у разі наявності військової форми одягу і зброї, оперативно інформувати ГУДФС у Миколаївській області і ММУ УМВС України в Миколаївській області для вжиття заходів у межах повноважень.