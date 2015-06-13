Заарештовано п'ятого міліціонера, якого підозрють в озброєнні "тітушок" під час Майдану

Заарештовано п’ятого співробітника міліції за підозрою у заволодінні та вивезенні зброї і бойових припасів зі складів МВС для надання її "тітушкам" під час Майдану.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, вчора суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину, який підозрюється у вчиненні в лютому 2014 року спільно з «тітушками» і службовими особами МВС України заволодіння та вивезення зброї та бойових припасів зі складів МВС (156 автоматів АКС74У 5,45 мм, 47 тис. 520 патронів).

Також повідомлено про підозру трьом діючим співробітникам міліції, які, перевищуючи свої повноваження, сприяли незаконній видачі зазначеної зброї та боєприпасів зі складів МВС України.

Їм Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та особистого зобов’язання для одного з підозрюваних.

Як нагадали у ГПУ, ці результати досягнуті Управлінням спеціальних розслідувань Генпрокуратури спільно з Департаментом карного розшуку МВС України під час розслідування фактів системного залучення в період січня-лютого 2014 року «тітушок» до вчинення злочинів проти протестувальників.

Загалом за цими епізодами на даний час повідомлено про підозру у вчиненні вбивств, замахів на вбивство, перешкоджанні проведенню мітингів і зборів, позбавленні волі та катуванні, зберіганні зброї 16 особам, 5 з них арештовано, інші перебувають в розшуку.