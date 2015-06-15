Луцьк накрила сильна злива (фоторепортаж)

14:36, 15 червня 2015
Суспільство
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В результаті сьогоднішньої сильної зливи вулиці Луцька стоять у воді.

Луцк пострадал от сильного ливня / facebook/Оксана Прокопчук

Про це передає ТСН з посиланням на користувачів соцмереж.

Як видно на фото місцевих жителів Луцька, вулиці міста стоять майже по коліно у воді, а автомобілі буквально "плавають" затопленою дорогою.

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За даними соцмереж, сильний дощ з грозою накрив Луцьк сьогодні вдень.

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