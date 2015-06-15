Потужна злива затопила центральні вулиці Чернівців (фоторепортаж, відео)

У Чернівцях внаслідок сильної зливи, яка почалася сьогодні близько 16.00 та триває досі, затоплено кілька центральних вулиць.

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Як передає кореспондент УНІАН, станом на 18.00 затопило вулиці Героїв Майдану, проспект Незалежності, Комарова, частково Хотинську та інші вулиці. У деяких місцях вода сягає близько півметра.

Як повідомили УНІАН у Чернівецькій міській раді, на час зливи в обласному центрі призупинено рух електротранспорту на всіх маршрутах. Рух тролейбусів буде відновлено після послаблення зливового дощу.