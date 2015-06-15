Помер мер Вишгорода Решетняк

Пішов з життя міський голова Вишгорода, що на Київщині, Віктор Олександрович Решетняк.

Про це повідомляє Асоціація міст України.

Зазначається, що Решетняк двічі поспіль очолював громаду міста Вишгорода - у 2006 та 2010 роках. До цього він обіймав посаду головного лікаря Вишгородського району (з 2001 року) та очолював фонди «Гіппократ» та «Добробут», а в 2002 році став депутатом Київської обласної ради.

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