ОБСЄ за вихідні зафіксувала 594 вибухи навколо Донецького аеропорту та 180 - навколо Широкиного

Як йдеться звіті місії за вихідні, опублікованому сьогодні, в суботу та неділю бойові дії в Донецьку загострилися з більшою кількістю обстрілів. Рівень насилля навколо Донецького аеропорту залишається високим.

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"Впродовж двох днів, спеціальна моніторингова місія перебуваючи на спостережному пункті Спільного центру з контролю та координації на центральному вокзалі Донецька (територія підконтрольна "ДНР", 8 км від центу міста) побачила загалом щонайменше 594 вибухи, які були спричинені вхідним та вихідним артилерійським та мінометним вогнем, а також застосуванням стрілецького та легкого озброєння, включаючи вогонь з крупнокаліберного кулемету", - сказано в звіті.

Спостерігачі прийшли до висновку, що вибухи сталися в місцях на північ, північний захід, північний схід, захід та південний захід на відстані від 2 та 10 км від позицій місії.

Окрім того, представники ОБСЄ заявляють, що перебуваючи на спостережних пунктах, які розташовані на захід від 1,5 та 3,5 км від Широкиного, впродовж двох днів місія зафіксувала загалом 180 вибухів, які були спричинені використанням 82-мм та 120-мм мінометів, артилерії, автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї, в тому числі крупнокаліберного кулемету.

Також, відзначається, що 13 червня безпілотний літальний апарат місії помітив шість мінометних позицій в Широкиному.