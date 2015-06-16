СБУ повідомляє про арешт капітана зовнішньої розвідки, який шпигував на користь Росії

Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє радник глави СБУ Маркіян Лубківський.

"Контррозвідкою СБУ реалізовано спецоперацію з припинення розвідувально-підривної діяльності агента російських спецслужб, співробітника Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) капітана Дегтярьова, 1988 р.н., уродженця Євпаторії і мешканця міста Києва, який має допуск до державної таємниці", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, "за завданням ворога, використовуючи допуск до відомостей, що становлять державну таємницю України і, маючи доступ до службових приміщень СЗРУ, з серпня 2014 - по березень 2015 року він фотографував документи з обмеженим доступом, копіював інформацію з комп'ютерів співробітників розвідоргану, передавав її представникам ФСБ РФ".

За даними СБУ, Дегтярьова мали працевлаштувати в подальшому в російських розвідувальних органах, він мав отримати дострокове звання та грошову винагороду, що було головною мотивацією його зради.

Головним слідчим управлінням СБУ Дегтярьову оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст.111 КК України ("Державна зрада у формі шпигунства") та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.