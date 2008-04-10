Єхануров розповів, кого він скоротить у першу чергу

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає за необхідне в першу чергу проводити скорочення тих військових, які виконують не властиві їм функції.

Про це він повідомив під час зустрічі з послом України в Польщі Олександром МОЦИКОМ та дипломатичним складом посольства.

Міністр нагадав, що починаючи з 90-х років чисельність Збройних Сил України була скорочена до 1 млн. військових, до 200 тисяч станом на 1 січня цього року. При цьому він зазначив, що період механічного скорочення вже закінчується. За словами міністра, на даний момент армія багато в чому змушена виконувати не властиві для себе функції. Як приклад, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що зараз він займається тим, як передати куди-небудь збиткові радгоспи, які знаходяться на балансі Міноборони.

Ю.ЄХАНУРОВ додав, що є ще ціла низка подібних організацій і підприємств, які входять до складу Міноборони, і якими військове відомство змушене опікуватися. Міністр зазначив, що зараз міністерство має у своєму розпорядженні 515 тис. га землі, на яких знаходяться військові полігони, військові містечка та інше. Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив, що велика кількість з них не використовується за призначенням, однак військові продовжують їх охороняти. Всього, за словами міністра, 18,5 тис. службовців виконують абсолютно не властиві їм функції. На переконання міністра, процес скорочення армії має розпочинатися саме з таких військових.

При цьому він нагадав, що на даний момент Міноборони планує скоротити кількість військовослужбовців до 148 тисяч.