В.о. директора нафтобази БРСМ посадили під домашній арешт

Про це глава Арсен Аваков повідомив під час засідання уряду, передає прес-служба МВС.

"Стосовно головного інженера та виконуючого обов’язки директора нафтобази судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", - повідомив міністр внутрішніх справ.

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При цьому він зазначив, що найближчим часом оприлюднять результати слідства, і вони будуть вражаючими.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня сталася пожежа на нафтобазі компанії «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі Київської області. В результаті пожежі загинули 5 осіб, ще 15 постраждали.

15 червня голова ДСНС заявив, що загальний обсяг завданих пожежею збитків становить близько 50 млн грн.

За даними МВС, внаслідок пожежі державі завдано 12 млрд грн збитків.

Також в МВС заявили, що до таких масштабних збитків внаслідок пожежі призвело зволікання з викликом пожежників на нафтобазу.