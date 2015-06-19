В.о. командира "Торнадо": Ми готові виконувати наказ Авакова (відео)

Про це він сказав в інтерв'ю Еспресо.TV.

"Арсен Аваков підписав наказ про наше розформування. Ми його накази будемо виконувати чітко і беззаперечно, але накази генерала Науменка ми виконувати відмовляємося. Всі накази, які ми вважаємо злочинними, ми не виконуємо. Якщо нам говорять відпустити контрабанду - ми її не відпускаємо. Якщо нам кажуть з'явитися в прокуратуру на слідство - ми з'являємося", - розповів Микола Цукур.

Цукур зазначив, що з квітня розпочалися "гоніння на роту "Торнадо".

"За нашою інформацією 2 квітня повинен був піти з Луганська потяг з вугіллям. Ми по цьому потягу доповіли, що будемо блокувати, так як незрозуміло хто його буде вести. У таких потягах можливе провезення ДРГ, вибухівки і всього, що завгодно. І нас 2 квітня за наказом вивели до 18:00. Поїзд повинен був пройти з 19:00 до 20:00.

Читайте такожМоскаль вимагає терміново роззброїти батальйони "Торнадо" та "Чернігів"16 числа ми затримали ще один потяг... У 20 вагонах продукції більш ніж на 17 млн ​​грн. Комусь ми перейшли дорогу своїми діями. Коли я говорив зі своїм комбатом, він говорить, що ніч не дають спати, погрожують, віддають наказ, щоб відпустив потяг, але сказав, що стоятиме на своєму", - пояснив в.о. командира "Торнадо".

Також "торнадівець" прокоментував заяву головного військового прокурора Анатолія Матіоса з приводу "забарикадування бази".

"Ми не забарикадувалися, це наша штатна діяльність. У нас воєнізований підрозділ, тому у нас цілодобово веде службу озброєний пост. Патруль постійно патрулює територію. Всі наші списки є у сепаратистів - ми "розстрільні", тому ми дотримуємося заходів безпеки. Якщо до нас буде хтось проникати зі зброєю, це буде неправильно", - сказав він.

За словами Цукура, накази міністра "торнадівці" виконувати готові, а також співпрацювати зі слідством, але на "правдивих умовах".

"І ми виконуємо накази міністра, готові йти на діалог, розмовляти, але тільки не обманом, а саме з конкретною розмовою. Мене обманним шляхом намагалися викрасти. Мене обдурили, коли ми вчора з Матіосом розмовляли, я вже погодився роззброїти половину людей, пропустити сюди слідчу групу, то чого вони вимагали, але тільки в обмін на те, щоб моїх людей, яких затримали, випустили. Він сказав, що вони свідки і скоро повернуться на базу. Мені ж зателефонувала мати одного з бійців, сказала, що сина вкрали і везуть в бік Харкова. Я подзвонив Матіосу, каже, що потім розберемося. Тому я йому сказав, що поки не розберемося, я не знаю, що вони хочуть робити на базі.

Ми вимагаємо допустити адвокатів до нашого командира. Також нам відомо, що два наших бійця пропали безвісти з міліцією, їх немає в списках випущених. Нехай відповідають, де вони є. Якщо хтось із наших винен, нехай проводять розслідування", - сказав Микола Цукур.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Департаменту внутрішньої безпеки МВС і Головної військової прокуратури ГПУ затримали командира і сімох бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо".