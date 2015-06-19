Матіос: база "Торнадо" в Луганській області замінована

Про це заявив заступник генерального прокурора-головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає "Українська правда".

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"Не всі 170 осіб, які знаходяться на базі, мають підстави для притягнення їх до відповідальності. Ми володіємо інформацією, що значна частина людей, що знаходяться там під страхом не можуть покинути територію бази, тому що база замінована. На в'їзді в базу стоїть замінований вибухівкою автомобіль, який може бути приведений у житловому секторі в дію", - сказав Анатолій Матіос.

У той же час Анатолій Матіос заявив, що Головна військова прокуратура з березня розслідувала особливо тяжкі злочини, вчинені бійцями роти МВС "Торнадо" в зоні АТО, серед них є неодноразово судимі особи.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в Луганській області затримано та судом заарештовано 8 осіб, у тому числі сім – бійці роти "Торнадо". 18 червня голова МВС заявив, що підписав наказ про розформування роти.