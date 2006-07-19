Приватбанк попереджає, що сайт http://2co-pbank.com створений шахраями

КБ «ПриватБанк» попереджає своїх клієнтів, що сайт http://2co-pbank.com створений шахраями і не має відношення до діяльності банку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі банку, з 1 липня 2006 року в українській частині мережі Інтернет почала роботу фальшива платіжна система http://2co-pbank.com, створена групою шахраїв з метою викрадання у власників платіжних карток даних про картковий рахунок і можливості несанкціонованого зняття грошей з карток. Після того, як 10 липня 2006 року від ряду клієнтів банку надійшли запити про правомочність діяльності названого шахраями "спільного проекту компанії 2checkout.com і «ПриватБанку», банк попередив усіх клієнтів про те, що даний сайт створено шахраями і не має відношення до діяльності «ПриватБанку». Служба безпеки банку розпочала комплекс заходів зі знешкодження і затримання шахраїв.

За даними прес-служби, суть шахрайства на сайті http://2co-pbank.com у тому, що в процесі реєстрації користувача нового "сервісу", після введення номера картки, даних її власника і секретного коду транзакцій, сервер повідомляє користувачеві, що введені дані невірні або процес реєстрації неможливий. Після чого з картки клієнта шахраї намагаються списати гроші під приводом придбання товарів або послуг. Для залучення клієнтів шахраями була організована розсилка спаму. При цьому, зазначили в прес-службі, шахраї навіть не обтяжували себе створенням видимості легального сервісу – всі посилання на так званих "партнерів" проекту виявилися неробочими, а сам сайт не підтримує навіть елементарних протоколів безпеки.

За словами співробітників «ПриватБанку», від діяльності шахраїв ніхто з клієнтів не постраждав – Служба безпеки транзакцій відстежує всі операції з картками, номери яких могли потрапити до рук шахраїв, і при спробах несанкціонованого доступу до картрахунку блокує картки і повідомляє про це клієнтів.

«ПриватБанк» в черговий раз нагадує, що єдиним платіжним сервісом банку є інтернет-банк "Приват24", який забезпечує не тільки абсолютну безпеку транзакцій, але і дає можливість користуватися широким спектром послуг банку в цілодобовому режимі, не виходячи з дому або офісу.