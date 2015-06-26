Через повідомлення про замінування ЦВК не встигла зареєструвати 10 кандидатів по 205 виборчому округу

Як повідомляє Українська Правда з посиланням на заступника голови ЦВК Андрія Магери, близько 19 вечора надійшов дзвінок про мінування. Всіх евакуювали з приміщення ЦВК і співробітники УДО проводили заходи щодо пошуку вибухівки. УДО, бо приміщення ЦВК перебуває під їхньою охороною.

Близько 21.00 співробітників ЦВК пустили в приміщення. Але десятьох кандидатів, які принесли документи в ЦВК - ні.

"Коли я почав з'ясовувати у співробітників, чому так, вони пояснювали, що проводять дії, що їде кінолог. Я дивувався, мовляв, а що, для співробітників ЦВК немає небезпеки ", - говорить Магера.

Станом на 23.30 (коли там був Магера) в приміщення так нікого і не пустили з кандидатів. Вони не встигли принести документи і ЦВК їх не зареєстрував.

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"Ми знімаємо з себе будь-яку відповідальність і я вважаю, що УДО повинні пояснити свої дії в цій ситуації", - заявив Магера.

У свою чергу один з кандидатів по округу - Геннадій Корбан прокоментував це так: "будівлю Центральної виборчої комісії сьогодні вночі було заблоковано тітушкамі, хоча за законом вонf має брати на реєстрацію документи від бажаючих балотуватися по 205 округу до 12 години ночі 25 червня.

У себе в Facebook він написав, що невстановлені особи з мовчазної згоди міліції блокували законне право людей стати кандидатами в депутати.

"Двері ЦВК закриті наглухо. За ними маячать люди у військовій формі. На вході - тітушкі. 7 осіб - у бейсболках, з такими характерними обличчями, інтелектуальним виразом обличчя. Давно я таких осіб не бачив, з часів Януковича. Документи не пред'являють. Міліціонери їх не чіпають і свої документи теж не показують ", - написав Геннадій Корбан.

Як відомо, 25 червня опівночі закінчилася реєстрація кандидатів у депутати Ради по 205-му округу в місті Чернігові.

Раніше УНІАН повідомляв, що на проміжних виборах в окрузі №205 (Чернігівська область) зареєстровані рекордні 63 кандидати у нардепи.