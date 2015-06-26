СБУ затримала одного з керівників "Беркута", причетного до розстрілів активістів Майдану (відео)

Про це повідомив т.в.о. Голови СБУ Василь Грицак під час брифінгу для представників іноземних дипломатичних місій в Україні.

Він обґрунтовано підозрюється у причетності до вбивств учасників акцій протесту у лютому 2014 року працівниками МВС.

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Затриманий доставлений до Генеральної прокуратури України, йому оголошено підозру у вчиненні злочину.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що у Харкові затримані троє екс-співробітників "Беркута", які підозрюються у вбивствах активістів Євромайдану при розгоні мирної ходи на вул. Інститутській у Києві 18 лютого 2014 року.