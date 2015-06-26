СБУ затримала одного з керівників "Беркута", причетного до розстрілів активістів Майдану (відео)
Сьогодні у Києві Служба безпеки України у ході спецоперації затримала одного з керівників полку міліції особливого призначення «Беркут», причетного до розстрілів на Майдані під час Революції Гідності.
Про це повідомив т.в.о. Голови СБУ Василь Грицак під час брифінгу для представників іноземних дипломатичних місій в Україні.
Він обґрунтовано підозрюється у причетності до вбивств учасників акцій протесту у лютому 2014 року працівниками МВС.
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Затриманий доставлений до Генеральної прокуратури України, йому оголошено підозру у вчиненні злочину.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше повідомлялося, що у Харкові затримані троє екс-співробітників "Беркута", які підозрюються у вбивствах активістів Євромайдану при розгоні мирної ходи на вул. Інститутській у Києві 18 лютого 2014 року.