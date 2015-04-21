У Харкові троє беркутівців затримані за підозрою в розстрілі майданівців

Як повідомив на брифінгу генпрокурор Віктор Шокін, дані особи затримані в рамках спільної спецоперації ГПУ і СБУ, пише Українська правда.

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За його словами, троє затриманих після розформування спецпідрозділу Беркут до затримання працювали в МВС, двоє з них - на керівних посадах.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Святошинський райсуд переніс на 28 квітня розгляд кримінального провадження проти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Аброськіна і Зінченко у зв'язку з неможливістю сформувати склад суду присяжних.

У минулому році в Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування стосовно Аброськіна і Зінченко, обвинувачених у розстрілі 39 активістів Майдану, і передали справу до суду.