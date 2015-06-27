Українці, яка отримала поранення під час теракту в Тунісі, зроблено операцію – МЗС

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України на своїй сторінці в Twitter.

"Український консул в Тунісі відвідав у лікарні м. Сус постраждалу внаслідок теракту громадянку України, їй зроблено операцію,стан здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні відомства.

Укр консул в Тунісі відвідав у лікарні м.Сус постраждалу внаслідок теракту громад-ку України, їй зроблено операцію,стан здоров'я задовільний — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 26 Червень 2015

Раныше УНІАН повідомляв, що кількість загиблих в результаті нападу на готелі в передмісті туніського курортного міста Сус збільшилася до 37.