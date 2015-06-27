Українці, яка отримала поранення під час теракту в Тунісі, зроблено операцію – МЗС
00:24, 27 червня 2015Суспільство
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Українській громадянці, яка постраждала внаслідок теракту у Тунісі, зробили операцію.
REUTERS
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України на своїй сторінці в Twitter.
"Український консул в Тунісі відвідав у лікарні м. Сус постраждалу внаслідок теракту громадянку України, їй зроблено операцію,стан здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні відомства.
Укр консул в Тунісі відвідав у лікарні м.Сус постраждалу внаслідок теракту громад-ку України, їй зроблено операцію,стан здоров'я задовільний
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 26 Червень 2015
Раныше УНІАН повідомляв, що кількість загиблих в результаті нападу на готелі в передмісті туніського курортного міста Сус збільшилася до 37.
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