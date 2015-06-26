Кількість жертв теракту у Тунісі зросла до 37

Поранені 36 осіб, розповів міністр охорони здоров'я арабської країни Саїд Айді, передає Lenta.ru з посиланням на радіостанцію Mosaique FM.

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За словами міністра, стан деяких з постраждалих оцінюється як критичний. Він також визнав, що є проблема з наданням кваліфікованої психологічної допомоги родичам жертв.

У відомстві повідомили, що точних даних про громадянство загиблих немає.

Стало відомо, що напад здійснили двоє бойовиків, один з них знищений, другий затриманий.