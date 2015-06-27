Одесу патрулюють правоохоронці з автоматами через нічну перестрілку, в якій загинув міліціонер

Як передає кореспондент УНІАН, про це у своєму відеозверненні до одеситів заявив голова обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі.

За його словами, вночі загинув командир взводу патрульної служби Роман Труфкін – уродженець Болградського району області. Його дружина - на 7-му місяці вагітності.

Вбивство сталося в місці, де останнім часом збиралося багато осіб, які мають відношення до незаконного наркобізнесу.

"Вжито додаткові заходи безпеки з охорони громадського порядку. Ми зробимо все, щоб допомогти сім'ї загиблого", - сказав голова ОДА. Місто патрулюють правоохоронці у бронежилетах і озброєні автоматичною зброєю.

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Сьогодні Саакашвілі разом із начальником Головного управління МВС Одеської області Георгі Лорткіпанідзе побував на місці НП, де вони поклали квіти в пам'ять про загиблого міліціонера. Також вони відвідали в лікарні міліціонера, який отримав поранення.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня о 22.20 надійшла інформація про те, що в районі пляжу "Аркадія" невідомий із вогнепальної зброї поранив двох співробітників полку патрульної служби міліції.

30-річний старший лейтенант Роман Труфкін від поранень помер у госпіталі. Другий міліціонер – у реанімації.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку й державного кордону або військовослужбовця) КК України.