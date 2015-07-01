У Миколаївській області напали на АЗС, поранений охоронець

Як повідомляє сайт МВС, близько 3.00 до Миколаївського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на АЗС, розташованій біля автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, навпроти повороту на Очаків, здійснено розбійний напад та поранено працівника станції.

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Міліція з’ясувала, що до адміністративної будівлі АЗС увірвався чоловік, обличчя якого було закрите медичною маскою, та, погрожуючи обрізом мисливської рушниці, вимагав гроші. Охоронець намагався чинити опір, але отримав вогнепальне поранення.

Нападник забрав близько 900 грн і зник. Кнопка тривожного виклику міліції з невідомих причин не працювала.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу ("розбій"), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.