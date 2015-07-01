Попереднє слухання у справі Сенцова призначене на 9 липня
11:21, 01 липня 2015Суспільство
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Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії призначив на 9 липня попереднє слухання у справі українського режисера Олега Сенцова.
Справу Сенцова почнуть слухати 9 липня / facebook/Ekaterina Sergatskova
Про це повідомила прес-секретар суду Олена Катькало, передають РИА Новости. "Попереднє слухання у справі призначене на 10:00 9 липня", – сказала вона, уточнивши, що засідання буде закритим.
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11 червня Генеральна прокуратура Росії направила справу Олега Сенцова до суду. Російські слідчі звинувачують його у підготовці терактів у Криму.
Українського режисера Олега Сенцова затримали у Криму співробітники ФСБ Росії в травні 2014 року. Відтоді він перебуває в російському СІЗО. Захисники і родичі Олега Сенцова вважають його політв’язнем.
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