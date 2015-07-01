Попереднє слухання у справі Сенцова призначене на 9 липня

Про це повідомила прес-секретар суду Олена Катькало, передають РИА Новости. "Попереднє слухання у справі призначене на 10:00 9 липня", – сказала вона, уточнивши, що засідання буде закритим.

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11 червня Генеральна прокуратура Росії направила справу Олега Сенцова до суду. Російські слідчі звинувачують його у підготовці терактів у Криму.

Українського режисера Олега Сенцова затримали у Криму співробітники ФСБ Росії в травні 2014 року. Відтоді він перебуває в російському СІЗО. Захисники і родичі Олега Сенцова вважають його політв’язнем.