Рада вимагає від Путіна звільнити Савченко, Сенцова і інших українських бранців

За постанову №2570 "Про звернення Верховної Ради України до президента Російської Федерації про вимогу звільнення незаконно утримуваного народного депутата України VI скликання Надії Савченко та всіх інших заручників і незаконно утримуваних осіб відповідно до пункту 6 Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року" проголосували 249 з 292 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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У зверненні сказано, що з огляду на пункт 6 Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, у якому йдеться про забезпечення звільнення і обміну всіх заручників і незаконно утримуваних, Верховна Рада звертається з вимогою до президента РФ Володимира Путіна звільнити від незаконного ув’язнення на території РФ народного депутата України, члена постійної делегації України в ПАРЄ Надію Савченко, а також звільнити від незаконного ув’язнення та внести у список обмінів військовополоненими усіх громадян України, у тому числі українського режисера Олега Сенцова, які були захоплені в полон на території України, перевезені на територію РФ та всупереч їхній волі незаконно там утримуються.

Парламент закликає Володимира Путіна використати весь свій вплив на незаконні збройні формування з метою невідкладного звільнення заручників та всіх незаконно утримуваних осіб за принципом всіх на всіх.