Чи треба обмежувати кількість землі на одну людину

Обмеження кількості землі, яка буде власністю однієї людини, потрібно проводити диференційовано. Так вважає голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Микола ПРИСЯЖНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Житомирі.

"Обмеження ці треба проводити диференційовано, адже сьогодні є транснаціональні потужні фірми, які спроможні на високому рівні обробляти землю", - сказав депутат.

За його словами, головним, що потрібно заборонити, має бути зміна статусу землі, особливо після перепродажу, а також слід зобов’язати контролювати через карантинні служби процес дотримання необхідних вимог.

При цьому М. ПРИСЯЖНЮК уточнив, що сьогодні «не стоїть питання обмеження кількості землі на одну людину, а стоїть питання її обробки».

На його думку, при встановленні ціни на землю потрібно враховувати родючість землі та кліматичні умови регіону, де вона розташована.

"Відсутність кадастру сьогодні спотворює оцінку землі, бо вона в Україні оцінюється виключно залежно від наближеності до промислових центрів та транснаціональних магістралей", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він висловив переконання, що зміна цільового призначення землі може бути лише за умови подання заяви Мінагрополітики про те, що йому непотрібна така кількість сільськогосподарської землі на балансі і що можна обмежитись меншою її кількістю.

М.ПРИСЯЖНЮК також повідомив, що наразі в Україні одного підпису голови районної адміністрації достатньо, щоб змінити статус землі і назвав це «катастрофою, на яку громадськість не повинна закривати очі».