Екс-дружина глави ДСНС Києва служить в анексованому Криму
Не лише син нового голови ДСНС Києва Андрія Ватоліна залишився в окупованому Російською Федерацією Криму і служить так званій владі.
Співробітницею МНС Росії стала й екс-дружина чиновника – Алла Ватоліна, передає ТСН.
Згідно з довідкою про доходи та майно співробітників рятувальної служби окупованого Криму за 2014 рік можна дізнатися, що Ватоліна служить начальником відділення наглядової діяльності у Радянському районі.
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Крім того, вона має квартиру площею 68 кв. м і ділянку землі - 10 соток.
Як розповів ТСН Андрій Ватолін, він розлучився з дружиною два місяці тому. А станом на 31 грудня 2014 він був зареєстрованим у кримській квартирі екс-дружини.
Раніше новий голова ДСНС Києва Андрій Ватолін заявляв, що не бачить нічого поганого в тому, що його син зрадив присязі і тепер служить в МНС окупованого Криму.