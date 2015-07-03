Екс-дружина глави ДСНС Києва служить в анексованому Криму

Співробітницею МНС Росії стала й екс-дружина чиновника – Алла Ватоліна, передає ТСН.

Згідно з довідкою про доходи та майно співробітників рятувальної служби окупованого Криму за 2014 рік можна дізнатися, що Ватоліна служить начальником відділення наглядової діяльності у Радянському районі.

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Крім того, вона має квартиру площею 68 кв. м і ділянку землі - 10 соток.

Як розповів ТСН Андрій Ватолін, він розлучився з дружиною два місяці тому. А станом на 31 грудня 2014 він був зареєстрованим у кримській квартирі екс-дружини.

Раніше новий голова ДСНС Києва Андрій Ватолін заявляв, що не бачить нічого поганого в тому, що його син зрадив присязі і тепер служить в МНС окупованого Криму.