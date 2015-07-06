Порошенко триматиме на особистому контролі "прокурорську справу" на півмільйона доларів (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це керівники відомств доповіли президентові Петру Порошенку.

Президент високо оцінив роботу силовиків і зазначив, що й надалі вимагає рішучості дій у боротьбі з корупцією.

«Прокурорську «недоторканність» скасовано. Корупціонери мають бути притягнуті до відповідальності. Думаю, що реформована прокуратура, після того, як там був створений спеціальний підрозділ з боротьби з корупцією серед прокурорських працівників, дуже добре починає», – наголосив він.

«Зараз треба продовжувати рішучу діяльність із викорінення корупції у вищих органах державної влади», – заявив глава держави.

Президент наголосив, що розслідування зазначеної справи триматиме на особистому контролі.

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Виконувач обов’язків генерального прокурора – перший заступник генерального прокурора Володимир Гузир повідомив, що затримання зазначених осіб відбулося вранці 5 липня.

«Під час проведених обшуків до зазначених осіб виникло багато питань, пов'язаних зі значними, у порівнянні із зарплатою державного службовця, сумами грошей у національній та іноземній валюті та інші питання. Ним було оголошено про підозру. Сьогодні буде вирішено питання достатності доказів для постановки перед судом щодо обрання їм найсуворішого запобіжного заходу», – повідомив він.

Голова СБУ Василь Грицак повідомив, що у рамках зазначеної операції Служба безпеки у співпраці з Генеральною прокуратурою проводила низку слідчих дій, пов'язаних із боротьбою з проявами корупції серед прокурорів.

«На нас був покладений саме оперативний супровід і забезпечення роботи слідчо-оперативної групи. У процесі вжитих слідчих дій дійсно було вилучено значну кількість доказів злочинної діяльності», – сказав голова СБУ, зазначивши, що йдеться про астрономічні суми.

«Приємно, що ГПУ сама ініціює очищення своїх рядів. Переконаний, що подібного роду корупціонери присутні і в рядах інших державних органів. Ми обіцяли дати бій корупції і будемо спільно з Генеральною прокуратурою робити все для того, щоб звітувати про результати перед українським народом», – додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що при затриманні у чиновників було виявлено загалом близько 500 тис. дол. США, а також коштовності та цінні папери.

При цьому у заступника глави слідчого управління ГПУ Шапакіна під час обшуку було знайдено $130 тис. в кабінеті, $30 тис. і €22 тис. в будинку, $170 тис. і 500 тис. грн у квартирі, а також документи на депозитні вкладення на суму 800 тис. грн та незареєстровану вогнепальну зброю і боєприпаси.

При обшуку у заступника прокурора Київської області Корнійця також було знайдено 35 пакетів з діамантами загальною кількістю 65 каменів.