Міносвіти рекомендує абітурієнтам подавати заяви на вступ в електронному вигляді

З такою рекомендацією виступила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. "Ми рекомендуємо подавати заяви в електронному вигляді. Це простіше та швидше. Це економить кошти та час", - сказала вона.

Читайте такожМіносвіти збільшило держзамовлення на навчання за військовими і медичними спеціальностями

Інна Совсун також порадила абітурієнтам не поспішати приносити до приймальних комісій вишів документи у перший же день вступної кампанії.

"Ми щороку бачимо, як у перший тиждень вступної кампанії на всіх телеканалах показують масові скупчення абітурієнтів перед приймальними комісіями, і це абсолютно нераціонально. Можна принести і в останній день заяву. Вона буде мати таку саму вагу. Все буде залежати від того, якими є бали в абітурієнтів, а не від того, коли він подавав заяву. Більше того, коли абітурієнт трішки відтягує подачу заяви, то краще бачить конкурсну ситуацію. Є три тижні для подачі документів. Цього часу більш ніж достатньо", - наголосила Інна Совсун.