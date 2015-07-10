До зникнення 27 кілограмів бурштину з рівненської міліції причетний міліціонер - МВС

Як повідомляє офіційний сайт МВС України, працівники управління карного розшуку УМВС України в Рівненській області встановили, що до підміни речового доказу - 27 кг бурштину-сирцю - на відходи, причетний один зі співробітників Рівненського міськвідділу внутрішніх справ.

Зараз встановлюються інші особи, причетні до скоєння даного злочину. Тривають необхідні слідчі дії.

Читайте такожЗ рівненської міліції зникло 27 кілограмів бурштину - прокуратураЯк повідомляв УНІАН, на Рівненщині правоохоронці розслідують факт підміни міліціонерами речових доказів у справі про незаконний видобуток бурштину – заміни вилученого бурштину-сирцю вагою 27 кг на відходи. Факт підміни було виявлено 8 липня.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Також прокуратурою області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).