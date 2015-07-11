В Одесі відбулося відкриття 6-го міжнародного кінофестивалю (фото)

Про це повідомляється на сайті ОМКФ.

«Проводити фестиваль нам рік від року стає простіше і складніше одночасно. Простіше, тому що високе реноме фестивалю починає працювати на нас, а складніше — тому що країна переживає військову, економічну і культурну кризу. Але у нас немає сумнівів: культурні події такого масштабу як ОМКФ повинні бути, і не може бути ніяких виправдань для нехтування культурним сектором. Тому що держава, яка не підтримує культуру, так само приречена, як і держава, яка не розвиває свою економіку», — зазначила Президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко.

Перший приз ОМКФ-2015 — почесний Золотий Дюк за внесок у кіномистецтво — отримав британський кінокомпозитор-мінімаліст, автор музики до фільмів Пітера Грінуея і Майкла Вінтерботтома, Майкл Найман. Він подякував за нагороду і виконав кілька своїх композицій, в тому числі відомий саундтрек до фільму «Піаніно» Джейн Кампион.

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«Це місто наповнене міфами, історією та дивовижною культурою. На тлі загальної зневіри, бездоріжжя, корупції та іншого у людей є величезне почуття гордості та гідності, вони мислять в категоріях культури. Це величезний мотиватор, щоб розвиватися далі й будувати майбутнє. Одеса — коктейль дивного потенціалу, це місто-свято і сьогодні в це місто прийшло свято кіно» — привітав гостей відкриття ОМКФ голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі.

За нагороди міжнародного конкурсу традиційно змагатимуться 12 картин, дві з яких — українського виробництва. В національній конкурсній програмі представлено 24 фільму: 6 повнометражних і 18 короткометражних стрічок.

Фільм відкриття «Реальність» авторства Квентіна Дюпьє представив французький продюсер, директор продюсерської компанії Chasse à Courts Мартін Гондре.

Раніше УНІАН повідомляв, що на 6-му Одеському міжнародному кінофестивалі буде представлена програма «Люм'єр!». В добірку увійшли 110 унікальних картин, знятих піонерами кінематографа братів Люм'єр та операторами їх студії з 1895 по 1905 в різних країнах світу - від Франції до США і В'єтнаму. Цифровий реставрацією фільмів у форматі 4К протягом п'яти років займався Інститут Люм'єр в Ліоні (Франція).