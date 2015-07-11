На Житомирщині побили журналіста, який боровся з незаконним видобутком бурштину

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України в Житомирській області, учора надійшла інформація про побиття місцевого журналіста, помічника народного депутата на вулиці в м. Олевську.

В повідомленні зазначається, що троє невідомих напали на 26-річного журналіста.

«За попередніми висновками медиків, у потерпілого закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана волосяної частини голови та перелом мізинця лівої руки», - сказано в повідомленні міліції. При цьому зазначається, що постраждалий після отримання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

У міліції зазначають, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження. «Попередня кваліфікація події – ч.4 ст. 296 (хуліганство), ч.1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст.351 (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають відповідальність від штрафу до позбавлення волі до 7 років», - йдеться в повідомленні.

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Водночас, кореспонденту УНІАН в Житомирській області підтвердили власні джерела, що потерпілим виявився журналіст, депутат Олевської міської ради Олександр Ніколайчук, який боровся з проблемами незаконного видобутку бурштину. Учора в облдержадміністрації на нараді за участю силовиків, присвяченій протидії незаконному видобутку бурштину в регіоні, Ніколайчук виступив та розповів про ситуацію в Олевському районі Житомирщини.

Громадськості області він також добре відомий, як один з головних ініціаторів руху протидії нелегальному видобутку «сонячного каміння». Ніколайчук неодноразово брав участь у рейдах разом з правоохоронцями та журналістами у місця видобутку бурштину, гостро виступав у пресі.