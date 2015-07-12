Потьомкінські сходи в Одесі визнали скарбом європейської кінокультури

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття знаку відбулася в рамках 6-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ).

У церемонії взяли участь секретар Одеської міської ради Олег Бриндак, президент ОМКФ Вікторія Тігіпко і представник Ради Європейської Кіноакадемії Марек Розенбаум. Також на відкритті були присутні члени Європейської Кіноакадемії: Срджан Драгоєвич, Алік Шпилюк та Денис Іванов.

Як зазначив Розенбаум, Потьомкінські сходи увійшла в історію кінематографа, завдяки фільму Сергія Езейнштейна «Броненосець Потьомкін».

«Вперше я побачив сцену з Потьомкінськими сходами з «Броненосця Потьомкіна» близько 50 років тому, а сьогодні вперше бачу на власні очі. Для мене величезна честь виступати сьогодні від імені Ради кіноакадемії», - сказав Розенбаум.

Пам'ятний знак має вигляд прямокутника з високоміцним прозорим покриттям, з відповідним написом англійською мовою і символами кіноакадемії. Знак вмонтований у вертикальний кам'яний парапет – між першим і другим маршами сходів. Зокрема, по сусідству з покажчиком про те, що Потьомкінські сходи – пам'ятник архітектури.

Читайте такожНа кінофестивалі в Карлових Варах відбулася світова прем’єра фільму Єви Нейман "Пісня Пісень"Потьомкінські сходи стали своєрідним кінотеатром під відкритим небом 6 років тому – з 1-го ОМКФ, коли тут було показано ретроспективу Езейнштейна.

Щороку на сходах відбувається безкоштовний кіносеанс, який можуть побачити понад 15 тис. глядачів.

Встановленням вищеназваного знаку Європейська кіноакадемія прагне підвищити обізнаність громадськості про місцях символічного значення для європейського кіно, які необхідно зберегти для майбутніх поколінь. Такі знаки вже встановлені в Ліоні (Франція) на будинку, де народилися брати Люм'єр; науково-методичному кабінеті-музеї Ейзенштейна в Москві; Центрі Бергмана на острові Форі (Швеція) і музеї «Світ Тоніно Гуерра» в Пеннабіллі (Італія).

Довідка УНІАН. Європейська кіноакадемія об'єднує понад 3 тис. професіоналів, які просувають європейське кіно. До їх числа входять також 14 українців.

6-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходить 10-18 липня.