В Одесі, Черкасах та Сумах "Правий сектор" почав безстрокові акції протесту

Про це активісти "ПС" повідомили в соціальних мережах. Як наголошується в повідомленні, в Черкасах пікет пройде на Соборній площі біля будівлі Черкаської облдержадміністрації і є "складовою частиною всеукраїнської кампанії з протидії бандитизму і корумпованості деяких представників правоохоронних органів".

Читайте також"Правий сектор" проводить акцію протесту під стінами Львівської ОДАВ Сумах "Правий сектор" пікетує обласне управління міліції у зв'язку з подіями в Мукачевому. Опівдні близько 20 активістів у камуфляжі прийшли під будівлю УМВС в Сумській області.

До учасників пікету вийшов начальник УМВС Анатолій Ричкаль і запросив кількох активістів до себе в кабінет, в тому числі керівника облорганізації "ПС" Віталія Ляшка.

Пізніше до протестувальників приєдналися представники громадської організації "Майдан" і член міськвиконкому Андрій Баранов.

Вийшовши з міліції, ініціативна група повідомила, що передала начальникові УМВС свої вимоги, серед яких – арешт народного депутата Михайла Ланьо, який, на їхню думку, причетний до контрабанди на Закарпатті, і лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука, відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також відставка й покарання співробітників і керівництва УМВС Закарпатської області, які, на їхню думку, покривають контрабанду.

"Поки що ці вимоги передано в усній формі. Ми збираємося віддати їх у письмовій формі і офіційно зареєструвати звернення до УМВС", – відзначили активісти.

Як повідомила УНІАН начальник сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, наразі біля облуправління міліції перебувають близько 30 осіб, пікет проходить мирно.

Крім цього,в Одесі "Правий сектор" пікетує будівлю Головного управління МВС області у зв'язку з останніми подіями в Мукачеві. Понад 100 осіб зібралися біля будинку, розташованого в центрі міста – на вулиці Єврейській.

Учасники акції прийшли з прапорами України і "Правого сектору". Як зазначають активісти, вони вийшли на мирний пікет «на підтримку побратимів», а також вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова й прозорого розслідування подій у Мукачевому 11 липня.

До присутніх вийшов начальник регіонального главку МВС Георгі Лорткіпанідзе і пообіцяв донести до керівництва МВС вимоги протестувальників.

Також він наголосив, що події в Мукачевому вимагають ретельного розслідування і запевнив, що є противником контрабанди й підтримує боротьбу з таким явищем. Крім того, Лорткіпанідзе закликав активістів повідомляти йому про факти контрабанди.

Проїжджа частина до будівлі регіонального главку МВС не перекрита, озброєної охорони біля будівлі немає.