Голова Закарпатської ОДА: в результаті подій у Мукачевому поранення отримали 11 осіб

Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губаль на своїй сторінці в Facebook .

"Дуже складні дні (і ночі) і важкі переговори, і важливі зустрічі. Але сьогодні мав одну особливо важливу. Поїхав у центральну районну лікарню в Мукачево, щоб провідати поранених, унаслідок самі знаєте яких подій. До речі, це і моя ініціатива, і доручення Президента. Як відомо, загалом було поранено одинадцять осіб, а госпіталізовано дев'ятьох - це мова не про бійців Правого сектору, з ними досі уточнюється. А серед циз поранених дехто вже вдома, але більшість, зрозуміло, в лікарні, важкий стан у двох поранених – вони в реанімації, один з ушкодженням голови, інший стегна, зачеплена артерія. А троє – усі правоохоронці – у задовільному стані, перебувають в одній палаті", - написав він.