Бойовика "ДНР" на Донеччині засудили до 3,6 років ув'язнення

На Донеччині до 3,6 років ув’язнення засуджено 60-річного чоловіка, який брав участь у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, вироком Костянтинівського міськрайонного суду 60-річного мешканця Слов’янська визнано винним у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.2 ст. 260 (створення або участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

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Під час досудового розслідування встановлено, що у вересні 2014 року чоловік вступив до лав незаконного збройного формування «ДНР». Крім того, чоловік незаконно зберігав та носив з собою бойові припаси та вибухові речовини.

У лютому 2015 року засуджений був затриманий правоохоронцями та заарештований. За участь у терористичній організації та незаконне зберігання вибухових речовин та боєприпасів чоловіка засуджено до 3 років та 6 місяців позбавлення волі.