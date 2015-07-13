Ярош спростував відхід "Правого сектору" з бойових позицій у зоні АТО

Відповідне повідомлення він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Будь-яка інформація про переміщення з місць своєї дислокації батальйонів ДУК ПС не відповідає дійсності. Особовий склад знаходиться на базах і виконує бойові завдання в зонах своєї відповідальності, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність держави", - йдеться в повідомленні.

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Ярош просить "не звертати уваги на брехливі інформаційні вкиди, які розповсюджуються для дискредитації ПС та провокують українців на кровопролиття".

Як повідомляв УНІАН, напередодні командир п’ятого окремого батальйону "ПС" "Чорний" заявив, що бійці залишили свої позиції в зоні проведення Антитерористичної операції в Донецькій області за наказом Яроша.



