Командира взводу роти "Суми" підозрюють у підготовці теракту

Командир взводу №1 роти патрульної служби міліції особливого призначення «Суми», підпорядкованого УМВС України в Сумській області, підозрюється в підготовці терористичного акту та контрабанді зброї.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-групі УСБУ в Сумській області.

Згідно із повідомленням, підозрюваний – старший лейтенант міліції – без відповідного дозволу придбав та переправив рейсовим автобусом до міста Суми реактивну протитанкову гранату РГД-26.

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«Коли командир взводу роти «Суми» у червні-липні 2015 року перебував у відряджені в зоні проведення антитерористичної операції, він домовився з двома особами про збут реактивного протитанкового гранатомету РПГ-26. Правоохоронці затримали міліціонера. Наразі йому вручено повідомлення про підозру у підготовці терористичного акту за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч.1 ст. 258 (терористичний акт), ч.1 ст. 201 (контрабанда) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю або вибуховими речовинами) КК України», - зазначають у прес-групі.

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області Служба безпеки України спільно з прокуратурою перекрили канал поставки зброї із зони проведення антитерористичної операції, який організували троє сумчан.

Серед затриманих зловмисників - міліціонер і раніше судимий. Під час затримання членів угруповання у Сумській області співробітники СБ України вилучили 9 гранат і реактивний гранатомет. Організатора каналу поставок зброї було затримано 13 липня в Донецькій області.