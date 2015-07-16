Українські ВМС візьмуть участь у навчаннях "Морський щит-2015"

Фрегат Військово-морських сил Збройних сил України “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27ПЧ на борту з 17 по 24 липня братиме участь в багатонаціональних навчаннях “Морський щит-2015”, що пройдуть у західній частині Чорного моря.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Метою тренувань залучених до навчань активів українських ВМС є відпрацювання взаємодії при виконанні поставлених завдань у складі багатонаціональних тактичних з’єднань кораблів відповідно до стандартів НАТО, підвищення рівня взаємосумісності підрозділів та їхніх оперативних можливостей.

В порту міста Констанца (Румунія) офіцери корабля візьмуть участь в брифінгах, узгодять дії сил в морі, разом з іноземними колегами здійснять протокольні візити. Крім того, під час стоянки корабля в порту планується проведення “Дня відкритих дверей”, в ході якого відбудеться відвідування “Гетьмана Сагайдачного” цивільним населенням.

Після виходу з порту Констанци фрегат українських ВМС у складі багатонаціонального тактичного з’єднання кораблів відпрацює завдання з проводки кораблів за тралами, передачі вантажів, буксирування, оборони кораблів від повітряного та надводного противника, а також завдання морської операції з перехоплення.

Крім того, “Гетьман Сагайдачний” і вертоліт Ка-27ПЧ будуть задіяні до тренувань з пошуку та стеження за одиночним підводним човном та у складі групи кораблів.

Довідка УНІАН. У навчанні “Морський щит-2015”, окрім України, братимуть участь кораблі і літальні апарати від ВМС Болгарії, Греції, Данії, Португалії, Румунії, США та Туреччини.

Фрегат "Гетьман Сагайдачний" збудовано у 1993 році на заводі "Залив" у м.Керч. Брав участь у ряді багатонаціональних операцій та військово-морських навчань, здійснив численні далекі походи.