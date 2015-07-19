В Одеській області побили одного з лідерів місцевого Євромайдану

Про це у Facebook написала дружина активіста Іванна Юсова.

За її даними, в ніч на 19 липня на них напала група молодих людей, коли вони гуляли набережною у селищі Затока. Зловмисники, які впізнали Юсова, підійшли з вигуком: «Слава Україні!».

«Коли ми відповіли, запитали у Андрія, чи справді він Юсов, накинулися на нього, намагаючись збити з ніг, били по голові та тулубу, погрожували вбити ... Їх було не менше шести», - написала Юсова.

Вона стверджує, що подружжю вдалося відбитися «за допомоги небайдужих перехожих, а не міліції».

Читайте такожВ Одесі пройшов мітинг проти військової агресії Росії

Інцидент стався, як зазначає Юсова, після того, як подружжя поспілкувалося з групою одеських «євромайданівців», які підійшли до них привітатися, «тобто нас ідентифікували і пішли за нами, коли ми залишилися одні».

Юсова написала, що вночі вони подали відповідну заяву до правоохоронних органів.

Шок- по-іншому описати свій стан не можу...Сьогдні вночі на нас із чоловіком напала група молодиків, коли ми гуляли щойн... Posted by Ivanna Yusova on 19 Июль 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2014 року зловмисник завдав три вогнепальні поранення місцевому жителю, якого переплутав з його сусідом, - Юсовим.