Якщо РФ блокуватиме створення трибуналу щодо катастрофи МН17, на неї чинитимуть тиск - МЗС

Якщо Росія блокуватиме питання створення міжнародного трибуналу щодо розслідування катастрофи Boeing МН17, на неї чинитиметься тиск.

Про це сказала на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Читайте такожМЗС: РФ буде "намагатися співпрацювати" у питанні створення міжнародного трибуналу щодо катастрофи МН17

«Наступного року Нідерланди головуватимуть в ЄС, і якщо до початку 2016 року рішення щодо створення незалежного судового органу не буде ухвалено з вини виключно РФ, яка буде блокувати, то звичайно постане питання про збільшення тиску на РФ, і тоді голландці можуть поставити питання в Раді ЄС щодо, наприклад, посилення економічних санкцій на РФ для того, щоб добитися рішення щодо створення трибуналу», - сказала Зеркаль.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю проросійські терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками.

Читайте такожЧуркін стверджує, що Радбез ООН спробує об'єднати резолюції Малайзії та РФ щодо катастрофи Boeing

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

9 липня цього року делегація Малайзії в ООН поширила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий над Донецькою областю літак.

10 липня представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що вважає безперспективним проект резолюції Ради безпеки ООН щодо створення трибуналу.