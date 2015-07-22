На Закарпатті трьох затриманих "на гарячому" контрабандистів відправили до військкомату - Москаль
За останні дві доби на зеленому кордоні затримані троє місцевих мешканців, котрі намагалися переправити за кордон дев’ять ящиків сигарет.
Про це на своєму сайті повідомив очільник Закарпатської області Геннадій Москаль.
"Сигарети вилучені, а затримані (чоловіки призовного віку), направлені у військкомат для мобілізації в Збройні сили України", - зазначив він.
Позавчора на в одному з вантажних вагонів поїзда, що провозив за кордон руду, виявлені шість ящиків сигарет. Зараз силовики встановлюють організаторів цієї контрабандної схеми, наголосив Москаль.
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Крім того, поблизу кордону зі Словаччиною виявлений дельтаплан, який при наближенні прикордонників злетів у бік Словаччини. Про незаконний повітряний перетин кордону повідомлені словацькі прикордонники.
Голова Закарпатської ОДА зазначив, що порівняно з попереднім періодом кількість спроб контрабанди на Закарпатті різко поменшала. При цьому працівники військкоматів не можуть знайти осіб, що проходять у базі даних силовиків як контрабандисти (таких в області, за словами Москаля, близько 2,5 тис. осіб), щоб вручити їм повістки.
Також очільник Закарпатської області повідомив, що шоста хвиля мобілізації в регіоні виконана лише на 10%.