На Закарпатті трьох затриманих "на гарячому" контрабандистів відправили до військкомату - Москаль

Про це на своєму сайті повідомив очільник Закарпатської області Геннадій Москаль.

"Сигарети вилучені, а затримані (чоловіки призовного віку), направлені у військкомат для мобілізації в Збройні сили України", - зазначив він.

Позавчора на в одному з вантажних вагонів поїзда, що провозив за кордон руду, виявлені шість ящиків сигарет. Зараз силовики встановлюють організаторів цієї контрабандної схеми, наголосив Москаль.

Читайте такожМоскаль назвав основного постачальника сигарет для контрабанди з України

Крім того, поблизу кордону зі Словаччиною виявлений дельтаплан, який при наближенні прикордонників злетів у бік Словаччини. Про незаконний повітряний перетин кордону повідомлені словацькі прикордонники.

Голова Закарпатської ОДА зазначив, що порівняно з попереднім періодом кількість спроб контрабанди на Закарпатті різко поменшала. При цьому працівники військкоматів не можуть знайти осіб, що проходять у базі даних силовиків як контрабандисти (таких в області, за словами Москаля, близько 2,5 тис. осіб), щоб вручити їм повістки.

Також очільник Закарпатської області повідомив, що шоста хвиля мобілізації в регіоні виконана лише на 10%.