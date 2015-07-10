У Львівській області почали друкувати в газетах списки осіб, які ухиляються від мобілізації

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівського обласного військового комісаріату.

У Сокальсько-Червоноградському об'єднаному районному військовому комісаріаті Львівської області почали друкувати у місцевих газетах прізвища військовозобов'язаних осіб, яким працівникам військових комісаріатів не вдається з ряду причин вручити повістки.

Як наголошується в повідомленні, проблема оповіщення військовозобов'язаних актуальна для кожного військкомату.

"У Сокальсько-Червоноградському об'єднаному районному військовому комісаріаті знайшли ще один ефективний спосіб комунікації з військовозобов'язаними. В районних газетах надрукували список військовозобов'язаних, не оповіщених з різних причин, яких викликають до Сокальсько-Червоноградського військкомату. Така форма роботи виявилася ефективною: протягом 5 днів після виходу газети до військкомату з'явилися 7 військовозобов'язаних", - інформує прес-служба обласного військкомату.

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