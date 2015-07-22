Комісія з розслідування подій у Мукачеві запросила на своє засідання трьох нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ТСК.

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Члени комісії вирішили звернутися до голови Верховної Ради Володимира Гройсмана для того, щоб запросити вищезазначених народних депутатів на наступне засідання комісії.

Довідка УНІАН. У Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками "Правого сектора" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "ПС", Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "ПС" почав заважати потокам контрабанди.

В результаті інциденту в Мукачевому постраждало 14 осіб, загинуло щонайменше двоє. 20 липня у лікарні помер чоловік, якого було поранено під час стрілянини.

За попередніми даними правоохоронців, у конфлікті 11 липня взяли участь ряд членів руху "Правий сектор", 12 з яких на даний час встановлено, 4 затримано.

Стосовно подій, що сталися у Мукачевому 11 липня, відкрито три кримінальні провадження: створення злочинної організації, терористичний акт та перевищення влади та службових повноважень (стосовно дій правоохоронців). Всі вони об’єднані в одне.

Декілька бійців "Правого сектора" після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.