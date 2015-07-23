Яценюк зацікавився, під чиїм управлінням перебувають мільйони гектарів державних земель
Неприпустимо, коли «в тіні» знаходяться мільйони гектарів землі. Країна потребує швидкого рішення цієї проблеми.
Про це Яценюк заявив на засіданні колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в четвер, 23 липня.
Він наголосив на причинах існування проблем з інвентаризацією земель: «Там хтось сіє, хтось збирає, хтось продає врожай, який ніде не обліковується. Хтось заробляє не мільярди гривень – іде мова про мільярди доларів. Нащо їм платити в бюджет, якщо можна брати готівкою? Нащо інвентаризувати мільйони гектарів землі, якщо на цьому робиться багатомільярдний бізнес?»
Яценюк звернувся до Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка і керівника Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: «Країна потребує швидкого рішення. Найдорожчий актив, який є в країни, крім людей, - це земля. І коли в тіні знаходяться мільйони гектарів землі, це неприпустимо».
«У тому числі я не можу зрозуміти, що відбувається з сотнями тисяч гектарів землі, які знаходяться в різного роду академіях, які просять грошей з бюджету. Хто там працює? Хто там заробляє десятки мільйонів?» - сказав він.
«Земля – це суспільно-політичне питання. Нам з вами на першому засіданні наступної сесії Парламенту треба дати відповідь на це питання. Витягніть максимум всі дані - у кого яка земля, у кого оформлена, у кого ні. Працюйте через супутники, знімайте. Покажіть мені, у кого знаходяться у фактичному управлінні мільйони гектарів української землі», - зауважив Яценюк.