Яценюк зацікавився, під чиїм управлінням перебувають мільйони гектарів державних земель

Про це Яценюк заявив на засіданні колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в четвер, 23 липня.

Він наголосив на причинах існування проблем з інвентаризацією земель: «Там хтось сіє, хтось збирає, хтось продає врожай, який ніде не обліковується. Хтось заробляє не мільярди гривень – іде мова про мільярди доларів. Нащо їм платити в бюджет, якщо можна брати готівкою? Нащо інвентаризувати мільйони гектарів землі, якщо на цьому робиться багатомільярдний бізнес?»

Яценюк звернувся до Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка і керівника Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: «Країна потребує швидкого рішення. Найдорожчий актив, який є в країни, крім людей, - це земля. І коли в тіні знаходяться мільйони гектарів землі, це неприпустимо».

«У тому числі я не можу зрозуміти, що відбувається з сотнями тисяч гектарів землі, які знаходяться в різного роду академіях, які просять грошей з бюджету. Хто там працює? Хто там заробляє десятки мільйонів?» - сказав він.

«Земля – це суспільно-політичне питання. Нам з вами на першому засіданні наступної сесії Парламенту треба дати відповідь на це питання. Витягніть максимум всі дані - у кого яка земля, у кого оформлена, у кого ні. Працюйте через супутники, знімайте. Покажіть мені, у кого знаходяться у фактичному управлінні мільйони гектарів української землі», - зауважив Яценюк.