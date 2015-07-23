ЗМІ: Савченко можуть доставити до СІЗО одного з міст Ростовської області

Українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко можуть найближчим часом доставити до СІЗО № 4 міста Шахти Ростовської області.

Про це джерело, яке попросило зберегти свою анонімність, повідомило російському виданню «Новая газета».

У черговій частині ФКУ СІЗО № 4 міста Шахти виданню не підтвердили, але і не спростували інформацію про етапування Савченко в їх розпорядження.

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«Зараз нікого немає, хто міг би на це запитання відповісти. Ми взагалі таку інформацію даємо лише особисто, при пред'явленні паспорта», - сказала чергова.

На сайті установи сказано, що СІЗО веде роботи з реконструкції своїх об'єктів, щоб поліпшити умови утримання ув'язнених, а крім того, у СІЗО є бібліотека і «молитовний куточок».

Савченко етапували з московського СІЗО «Матроська тиша» ввечері 16 липня. Відомо, що справу Савченко розглядатиме суд у місті Донецьк Ростовської області.