На Хмельниччині правоохоронці впіймали ще одного в'язня-втікача, на волі залишаються двоє злочинців

Станом на 22.00 суботи 25 липня затримано вже чотирьох в'язнів, які втекли під час планового перевезення з ізолятора тимчасового утримання в СІЗО у Хмельницькій області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

"Затримано чотирьох зловмисників, в одного з них вилучено табельний пістолет військовослужбовців Національної гвардії, яким зловмисники заволоділи під час втечі", - йдеться у повідомленні.

На волі залишається уродженець селища Чемерівці Хмельницької області 37-річний Роман Гадзіна, який був заарештований за підозрою у згвалтуванні, хуліганстві і порушенні недоторканості житла та 23-річний Денис Ничипорук, уродженець села Китайгород Кам'янець-Подільського району. Він був засуджений за вчинення грабежу.

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Як повідомляв УІНАН, на Хмельниччині під час етапування з поїзда втекли шестеро засуджених. Для їх пошуку залучили гелікоптери.

Зазначається, що чоловіки вчинили напад на варту, поранили двох конвоїрів та заволоділи їх табельними пістолетами.

«Всі працівники міліції підняті по тривозі, в області оголошено план «Сирена» по пошуку і затриманню втікачів», - говориться в повідомленні.

При цьому наголошується, що поранені військовослужбовці госпіталізовані. Один з них - прапорщик Національної гвардії України – поранений в обидві руки, другий – чатовий солдат – має поранення стегна.