Відомий телеведучий Майкл Щур йде в армію
Щур уточнив, що їде на військове навчання до учбової частини, і наступний випуск його програми вийде тепер аж через рік.
Відомий телеведучий Майкл Щур заявив, що йому прийшла повістка в армію.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Ну і власне пояснення, чому у останнім випуску я сказав "побачимосі через рік". Мені прийшла повістка. Йду в армію", - написав він.
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Щур уточнив, що їде на військове навчання до учбової частини, і наступний випуск його програми вийде тепер аж через рік.
"Навчання - це впринципі корисна штука. Взагалі я, якщо чесно, робив би як у Швейцарії - щоб всі проходили військове навчання. А потім повертались додому кожен з гвинтівкою", - написав телеведучий.
Ну і власне пояснення, чому у останнім випуску я сказав "побачимосі через рік". Мені прийшла повістка. Йду в армію.Вона...Posted by Майкл Щур on 25 липня 2015 р.