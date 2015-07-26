Відомий телеведучий Майкл Щур йде в армію

Відомий телеведучий Майкл Щур заявив, що йому прийшла повістка в армію.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ну і власне пояснення, чому у останнім випуску я сказав "побачимосі через рік". Мені прийшла повістка. Йду в армію", - написав він.

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Щур уточнив, що їде на військове навчання до учбової частини, і наступний випуск його програми вийде тепер аж через рік.

"Навчання - це впринципі корисна штука. Взагалі я, якщо чесно, робив би як у Швейцарії - щоб всі проходили військове навчання. А потім повертались додому кожен з гвинтівкою", - написав телеведучий.