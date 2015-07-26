Стан конвоїрів, поранених в’язнями під час втечі, задовільний - міліція Хмельницької області

Про це кореспондент УНІАН повідомив начальник Управління МВС України у Хмельницькій області Микола Семенишин.

“Загрози їхньому життю немає. Сьогодні вирішується питання про перевезення одного бійця реанімобілем до Вінниці”, - додав Семенишин.

Також він наголосив, що у Хмельницькій області тривають слідчо-розшукові дії із затримання двох із шести в’язнів, які учора втекли під час етапування з поїзда.

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“Вчора за гарячими слідами були впіймані чотири з шести в’язнів. Це, звісно, результат, але не такий, який би хотілося”, - зауважив він.

Як повідомив УНІАН, вранці 25 липня у Хмельницької області під час планового етапування на станції Скібнево скоїли втечу шестеро засуджених. В’язні вчинили напад на варту, поранили двох конвоїрів та заволоділи їх табельними пістолетами.

Поранені військовослужбовці госпіталізовані. Один з них – прапорщик Національної гвардії – поранений в обидві руки, інший – чатовий солдат – має поранення стегна.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 393 (втеча з-під варти) та статтею 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.